Рекордные 205 случаев коронавируса выявили в Киргизии за сутки, сообщили Mpravda.com в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 22 июня 2020 года по республике зарегистрировано 205 новых случаев СOVID-19, 82 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба. Это самое большое число выявленных в Киргизии за сутки случаев заболевания с начала пандемии.

По словам собеседника агентства, накануне скончались три пациента, инфицированные COVID-19: женщина 1952 года рождения в Киргизско-турецкой больнице, мужчина 1952 года рождения в Таласской областной больнице и женщина 1960 года рождения в Ноокенской территориальной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 10 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 26 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 582 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 3356. Умерли 40 человек. Выздоровел и были выписан из больниц 2021 пациент.