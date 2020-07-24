Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 921 за сутки, умерли 42 человека, сообщили Mpravda.com в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 24 июля 2020 года по республике зарегистрирован 921 новый случай СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 273 из них в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 42 человека. Выздоровели 1247 человек.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 53 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2580 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 31 247. Умерли 1211 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.