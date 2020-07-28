Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 548 за сутки, 28 человек умерли, сообщили Mpravda.com во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 28 июля 2020 года по республике зарегистрировано 548 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 139 из них в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 28 человек. Выздоровел 1091 пациент.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных восемь — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2691 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 33844. Умерли 1329 человек.