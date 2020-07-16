Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 531 за сутки, семь человек скончались, сообщили Mpravda.com в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 16 июля 2020 года по республике зарегистрирован 531 новый случай СOVID-19, 273 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 75 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 96 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2076 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 12 498. Умерли 167 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3735 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 41 человек скончался от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 612.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.