Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 506 за сутки, сообщили Mpravda.com в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 3 июля 2020 года по республике зарегистрировано 506 новых случаев СOVID-19, 230 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки скончались 10 человек с коронавирусом — пятеро мужчин и пятеро женщин. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 125 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 73 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 994 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6767. Умерли 76 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2655 пациентов.