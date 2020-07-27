Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 483 за сутки, 24 человека умерли, сообщили Mpravda.com в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

“На 27 июля 2020 года по республике зарегистрировано 483 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 154 из них в Бишкеке”, — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 24 человекa. Выздоровели 817 человек.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 22 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2683 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 33 296. Умерли 1301 человек.