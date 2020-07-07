Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 450 за сутки, семь человек скончались, сообщили Mpravda.com во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

“На 7 июля 2020 года по республике зарегистрировано 450 новых случаев СOVID-19, 229 из них — в Бишкеке”, — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек, все — мужчины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 78 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1225 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии возросло до 8141. Умерли 99 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2916 пациентов.