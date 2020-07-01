Рекордные 439 случаев COVID-19 выявили в Киргизии за сутки, 5 человек скончались, сообщили Mpravda.com в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 1 июля 2020 года по республике зарегистрировано 439 новых случаев СOVID-19, 195 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 5 человек — четверо мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 49 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 879 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5735. Умерли 62 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2443 пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.