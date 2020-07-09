Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 361 за сутки, четыре человека скончались, сообщили Mpravda.com в четверг в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 9 июля 2020 года по республике зарегистрирован 361 новый случай СOVID-19, 150 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека, трое мужчин и одна женщина. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 70 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 83 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1370 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 8847. Умерли 116 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3053 пациента.

По данным штаба, также за сутки 42 человека скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 310.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.