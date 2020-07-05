Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 283 за сутки, сообщили Mpravda.com в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 5 июля 2020 года по республике зарегистрировано 283 новых случая СOVID-19», — заявил представитель штаба.

По его словам, за сутки зафиксировано 10 летальных исходов от COVID-19. Выздоровели 88 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных — 32 медработника.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 7377, из которых 1097 — медработники. Погибли 88 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2802 пациента.