Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 279 за сутки, семь человек скончались, сообщили Mpravda.com во вторник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 30 июня 2020 года по республике зарегистрировано 279 новых случаев СOVID-19, 182 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались семь человек — четыре мужчины и три женщины. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 76 пациентов. На стационарном лечении остаются 721 человек, из которых 23 — в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 47 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 830 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5296. Умерли 57 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2370 пациентов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.