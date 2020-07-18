Число случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 1264 за сутки, умерли 73 человека, сообщили Mpravda.com в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 18 июля 2020 года по республике зарегистрированы 1264 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 73 человека.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 70 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2269 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 25 047. Умерли 858 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.