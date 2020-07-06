Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на совещании Совета безопасности республики рекомендовал приостановить транспортное сообщение между областями из-за роста заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией, сообщили Mpravda.com в пресс-службе главы государства.

«Сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации Республиканский штаб должен внести предложения. В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Как сообщается, лидер страны подчеркнул, что резкий рост заболеваемости коронавирусом произошел именно после снятия карантинных мер. Он также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств и призвал Республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу.

«Я обращался на заседании Жогорку Кенеша (парламента — ред.) с просьбой официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Думаю, что для Республиканского штаба будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу», — заявил он.

На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 7691. Умерли 92 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2843 пациента. Также за период пандемии около 200 человек в стране скончались от внебольничной пневмонии.