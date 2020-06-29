Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон о выплате компенсаций медработникам, работающим с больными с коронавирусом COVID-19, сообщили Mpravda.com в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О статусе медицинского работника», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, этот закон принят в целях установления гарантий и компенсаций медикам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, в том числе и в случаях введения режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения.

Согласно документу, предусматривается выплата денежной компенсации медицинским работникам, подвергающимся высокому риску нанесения вреда своему здоровью на период действия режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, вызванного кризисной ситуацией — не ниже четырех окладов по занимаемой должности. Медикам, исполняющим свои профессиональные обязанности в санитарно-карантинной зоне, устанавливается режим тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также выплачиваются компенсации, устанавливаемые правительством, но не ниже 10 окладов по занимаемой должности.

«В случае смерти медицинского работника вследствие заболевания, полученного при исполнении трудовых обязанностей в вышеотмеченных условиях, его семье выплачивается единовременное денежное пособие в размере не менее 20 среднегодовых заработков пострадавшего», — говорится в документе.

В Киргизии коронавирус выявили у 783 работников медицинской сферы. Общее число зараженных в стране достигло 5017. Умерли 50 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2294 пациента.