Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о проведении парламентских выборов 4 октября 2020 года, сообщили Mpravda.com в пятницу в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ «О назначении выборов депутатов жогорку кенеша (парламента — ред.) Кыргызской Республики», — заявил представитель пресс-службы.

Согласно указу, выборы депутатов парламента нового созыва пройдут в воскресенье, 4 октября 2020 года.

Также в документе правительству республики поручено выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов, принять необходимые меры по санитарно-эпидемиологической безопасности граждан и оказать помощь Центризбиркому в подготовке к голосованию.