Киргизстанский штаб по борьбе с COVID-19 рассмотрит вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения в ряде городов и районов страны, сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Мадамин Каратаев.

«На данный момент ситуация очень острая в Чуйской области, Бишкеке, Ошской области и в Оше. Сегодня на заседании республиканского штаба будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧП и принято решение с учетом всех факторов”, — заявил замминистра.

В Киргизии в течение нескольких дней выявляли рекордное количество новых заражений COVID-19. На сегодняшний день общее число инфицированных в республике достигло 3954. Умерли 43 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 2112 пациентов.

Режим чрезвычайного положения, введенный в ряде районов республики вскоре после выявления первых случаев коронавируса в середине марта, был снят 10 мая. С тех пор количество инфицированных и погибших в стране выросло почти в четыре раза.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.