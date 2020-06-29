Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило пять тысяч, сообщили Mpravda.com в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 29 июня 2020 года по республике зарегистрировано 269 новых случаев СOVID-19, 138 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались три человека — женщина 1964 года рождения и двое мужчин 1953 и 1959 годов. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 52 пациента. На стационарном лечении остаются 716 человек, из которых 26 — в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 44 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 783 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 5017. Умерли 50 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2294 пациента.