Количество выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 3 тысячи, сообщили Mpravda.com в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 21 июня 2020 года по республике зарегистрировано 170 новых случаев СOVID-19, 56 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне скончались два пациента, инфицированные COVID-19: женщина 1974 года рождения в Токмакской территориальной больнице и мужчина 1969 года рождения в железнодорожной больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. В стационарах остаются 528 человек, из них 11 — в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 10 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 556 работников медицинской сферы.

Таким образом, на воскресенье общее количество выявленных зараженных в Киргизии возросло до 3151. Умерли 37 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2011 пациентов.

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