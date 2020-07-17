Число случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии увеличилось на 603 за сутки и превысило 13 тысяч, сообщили Mpravda.com в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 17 июля 2020 года по республике зарегистрированы 603 новых случая СOVID-19, 300 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 6 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 86 пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 123 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2199 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 13101. Умерли 173 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 3822 пациента. С учетом случаев внебольничной пневмонии за время пандемии количество инфицированных по стране достигло 23783, около 800 человек погибли.