Более 50 человек в Киргизии скончались от пневмонии за четыре месяца, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения республики Сабиржан Абдикаримов.

«С марта по сегодняшний день от пневмонии умерли 54 человека. Из них 48 человек в Бишкеке и шесть человек в стационарах по республике. Смертность в основном начала регистрироваться во второй половине июня», — заявил министр.

По его словам, за этот период в организации здравоохранения поступили 1145 человек с внебольничной пневмонией. Из них выздоровели 564 пациента и 525 остаются в больницах.