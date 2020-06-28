Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 235 за сутки, один человек погиб, сообщили Mpravda.com в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«На 28 июня 2020 года по республике зарегистрировано 235 новых случаев СOVID-19, 107 из них — в Бишкеке», — заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончался один человек — 56-летняя женщина в Республиканской клинической больнице. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 30 пациентов. На стационарном лечении остаются 685 человек, из которых 20 — в реанимации.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 27 — медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 739 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 4748. Умерли 47 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2242 пациента.