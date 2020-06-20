Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Киевской области на Украине вплотную приблизилась к отметке, при которой карантинные ограничения необходимо будет ужесточить, сообщил на брифинге в субботу глава области Василий Володин.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране.

«Показатель инцидентности в области в упор приблизился к критической отметке. Напомню, он должен составлять менее 12 (число новых случаев на 100 тысяч населения — ред.). Сегодня нас от него отделяют лишь 0,03%. Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мероприятий на нынешнем уровне и возвращением к их усилению», — заявил Володин на брифинге. Трансляцию вел Facebook Киевской обладминистрации.

По его словам, в регионе будет введено усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в ряде учреждений.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.

По последним данным минздрава, на Украине число выявленных случаев коронавируса COVID-19 составляет 35 825, умерли 994 человек, 16 406 выздоровели.