Власти Киевской области Украины решили усилить карантинные ограничения с 17 июля из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации в четверг.

«С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с заполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Также было принято решение усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров, работы общепитов и развлекательных заведений в ночное время суток.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 56 455 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 445 человек, выздоровели 28 931 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.