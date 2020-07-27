Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что число военных в Донбассе уменьшать не будут после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

«Количество военнослужащих и представителей силовых структур сектора безопасности уменьшать не будут», — сказал командующий в ответ на вопрос журналистов, будут ли уменьшать количество военнослужащих в Донбассе после вступления в силу допмер.

Он также сообщил, что вооружение и техника остаются в подразделениях украинской армии в Донбассе после вступления в силу допмер, оно готово к использованию.

«Никакого вооружения, оружия никто ни у кого не забирал. Военнослужащие выполняют задания на передней линии и в других местах со своим штатным вооружением. По отведению с линии разграничения — у нас все отведено», — сказал Кравченко. Он также добавил, что техника, которая есть в подразделениях «там и остается готовой к применению в случае необходимости».

Кравченко заявил, что на нарушение перемирия украинские военные будут отвечать «мгновенно и решительно».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.