Министерство иностранных дел Украины уточнило информацию о количестве похищенных украинцах с борта захваченного в Гвинейском заливе танкера, на данный момент известно о шести гражданах Украины, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Ранее министерство иностранных дел Украины заявляло о четырех своих гражданах, похищенных с танкера в Гвинейском заливе.

«В результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, были похищены 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков — шестеро граждане Украины. Посольства Украины в Нигерии и в Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — приводит слова Погорельцева издание «Украинская правда».

Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, нападение произошло в пятницу, 17 июля, в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.