Киев рассматривает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, поскольку организация имеет такой мандат, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV .

"Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не было. Но формально, юридически это возможно", — сказал он.

Как полагает украинский вице-премьер, миротворцы ОБСЕ могут быть тем вариантом, на который «возможно, та сторона готова была бы согласиться».

Ранее Украина выступала с идеей введения миротворцев ООН в Донбасс. В Киеве настаивают, что миссия должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории региона вплоть до границы с Россией.

Президент Владимир Путин, со своей стороны, поддержал предложение о введении миротворческого контингента на юго-восток Украины, но подчеркнул, что миссия должна располагаться только на линии соприкосновения, а ее функцией может быть лишь обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.