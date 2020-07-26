Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, где COVID-19 подтвердился у более 50 студентов, сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии украинской столицы.

«В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. В одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как уточняется, первые четыре случая обнаружили с 22 по 24 июля, а за вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. «Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР», — заявил исполняющий обязанности директора государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» Сергей Чумак.

По его словам, всего в общежитии проживают 152 курсанта.

«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов, в общежитии определены места для изоляции заболевших», — добавил Чумак.

По данным минздрава Украины, по состоянию на 26 июля, по стране выявлены 64 849 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1605 человек. Всего выздоровели 35 807 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф