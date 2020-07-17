Взрыв произошел возле станции метро «Шулявская» в Киеве, пострадал один человек, сообщила в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным полиции, взрыв произошел на проспекте Победы у входа на станцию метро «Шулявская». По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб.

«На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован… Личность потерпевшего устанавливается», — сообщила пресс-служба.

На месте происшествия работают правоохранители. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщила пресс-служба метрополитена, были повреждены окна станции.

«Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров», — сообщила пресс-служба в Facebook.