Шахтеры второй день протестуют возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, они требуют выплатить задолженность по заработной плате, трансляцию ведет Независимый профсоюз горняков в Facebook.

Горняки держат в руках флаги профсоюза и стучат касками, требуя, чтобы к ним вышел президент. Шахтеры принесли на акцию плакаты с призывом в адрес чиновников «выполнить обещания президента» и обеспечить энергетическую независимость страны.

Во вторник шахтеры также проводили акцию протеста у здания офиса президента в Киеве и требовали выплатить задолженности по зарплате. Заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив провела встречу с горняками и заявила, что задолженность по заработной плате, которая накопилась с начала года, уже должна была быть погашена.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.