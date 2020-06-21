Три человека находятся под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, одного человека спасатели достали из-под завалов, эвакуирован 21 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей.
«Эвакуировали 21 человека. Деблокировали одного человека и проводится деблокирование трех человек из-под завалов», — говорится в сообщении.