Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прогнозирует, что в стране могут заболеть коронавирусом около 400 тысяч человек, из которых 4 тысячи могут скончаться.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано 71 056 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1709 человек, выздоровели 39 308 человек.

«Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает «желтый» сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — заявил Ляшко на брифинге в Киеве.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. Кабинет министров Украины ранее на заседании продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, который ранее действовал до 31 июля. Согласно новым правилам в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,1 миллиона случаев заражения, почти 669 тысяч человек скончались.