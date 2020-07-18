Среди моряков танкера, захваченного в Гвинейском заливе, четыре гражданина Украины, сейчас дипломаты ведут переговоры с судовладельцем, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко.

Ранее стало известно, что пираты напали на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. По данным портала компании Dryad Global, нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, судно следовало из столицы Того. Интернет-портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, владеющей танкером, сообщил, что пираты взяли в заложники 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера.

«Среди захваченных моряков — четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — заявил Коваленко в комментарии агентству «РБК-Украина».

Ранее в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже сообщили Mpravda.com, что посольство России в Нигерии проверяет информацию о захвате в Гвинейском заливе танкера, в составе экипажа которого могут быть российские граждане.