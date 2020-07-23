Украинские правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее в четверг мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в городе из-за попыток дестабилизировать ситуацию.

«Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Выехали все профильные службы. Сейчас проверяют», — цитирует сообщение пресс-службы полиции агентство УНН.

Как уточняет агентство, «подозрительный» предмет обнаружили в отделении Приватбанка на улице Крещатик в Киеве.

На этой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о «минировании», в частности, во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили «подозрительный» предмет у станции метро «Минская». Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два «подозрительных» предмета на рынке «Минский», находящемся неподалеку от одноименной станции.

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