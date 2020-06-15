Служебное расследование проведут в полиции в связи с применением силы правоохранителями при задержании правонарушителей у суда в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее между полицейскими и митингующими произошла драка у здания Шевченковского суда в Киеве, где избирается мера пресечения экс-главе одесской ячейки «Правого сектора»* Сергею Стерненко по делу об убийстве. По данным телеканала «Прямой», после драки задержали пять человек.

«По факту применения силы полицейскими при задержании назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в государственное бюро расследований», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба полиции также подтвердила задержание пяти человек после драки у суда. «Сначала один из мужчин спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали полицейским при задержании правонарушителя и нецензурно выражались. Их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация их действий», — добавили в полиции.

В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение в живот и умер. Одиннадцатого июня этого года пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

«Правый сектор»* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года «Правый сектор»* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

*Запрещенная в России экстремистская организация