Митинг с требованием не допустить «капитуляции» в Донбассе прошел около здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент Mpravda.com.

Акция продолжалась примерно полтора часа, собрались 300-500 человек.

Участники передали в офис президента свои требования, среди которых также «не вступать в сговор с оккупантами».

Перед завершением мероприятия митингующие зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн и начали расходиться.

Обстановка в центре Киева, в том числе возле офиса Зеленского, спокойная.

В Донбассе 27 июля вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, согласованные контактной группой.

Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что противники нарушили перемирие в регионе в первый же день работы допмер.

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.