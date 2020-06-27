Акция с требованием легализовать медицинский каннабис проходит возле здания офиса президента в Киеве, передает в субботу агентство «Укринформ».

Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что вопрос легализации марихуаны в стране неактуален.

«Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам конституции, так и фундаментальным правам человека», — цитирует агентство организаторов акции.

Участие в акции принимают около 100 человек, они призывают президента Владимира Зеленского, правительство и депутатов принять меры по обеспечению доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды. Акция проходит мирно, некоторые участники держат плакаты с призывами выполнить их требования.