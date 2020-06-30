Представители профсоюзов во вторник проводят в правительственном квартале Киева акцию протеста против принятия закона о труде, урезающего права трудящихся, передает корреспондент Mpravda.com.

Колонна из митингующих прошла по правительственному кварталу, останавливаясь и заявляя требования возле зданий кабинета министров Украины и Верховной рады. Завершающей точкой стала остановка возле офиса президента Владимира Зеленского, где они передали свои требования представителям его офиса.

#KVPU and #NPGU protesting against anti- labour

laws and wage arrears, demanding protecting employment #protest #kyiv #Ukraine pic.twitter.com/Wm2548ab00 — КВПУ (@CFTUU) June 30, 2020

Митингующие выступают против принятия закона о труде, который делает работника уязвимым перед работодателем — как считают участники акции, он «разрушает социальный диалог и устанавливает монолог работодателя». По их словам, соответствующий документ также существенно сужает права профсоюзов, что впоследствии приведет к их ликвидации, а работодателю предоставляется право на локаут — разгон рабочих по собственному желанию и их замена штрейкбрехерами (человек, нарушающий забастовку тем, что становится на работу вместо бастующих).

«Законопроекты (которыми вносятся изменения в трудовое законодательство — ред.), которые хочет подать в парламент госпожа Третьякова (глава комитета Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова — ред.) — антиконституционные и антисоциальные», — заявил на митинге один из выступающих.

Участники акции протеста держат плакаты с требованием отозвать из Рады «антиконституционный, антисоциальный, антипрофсоюзный законопроект» и не разрешить нарушать трудовые права.