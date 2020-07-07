Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» заявил, что благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море.

«Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI — всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. С ракетными комплексами на борту — более эффективными для этого региона», — заявил Неижпапа.

Контр-адмирал назвал катера Mark VI универсальной платформой, которую можно применять как для патрулирования, так и для высадки диверсионных групп. В то же время он признал, что «самое главное — уметь профессионально их использовать».

Он добавил, что Украина – первая страна, которая получит эти катера после самих Соединенных Штатов. «Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали — это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины», — похвастался Неижпапа.

Ранее стало известно, что США решили продать Украине 16 патрульных катеров Mark VI, вооруженных артиллерией и ракетами типа AGM-176C Griffin B (Block II). Водоизмещение катера этого типа составляет 65 тонн, в его стандартное оснащение входят две 25-мм артустановки с дистанционным управлением и шесть 12,7-мм пулеметов M2. Катер Mark VI имеет алюминиевый корпус, его броня способна выдержать попадание из стрелкового оружия.

Как отметил председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев, такие катера могут повысить лишь «провокационный потенциал» ВМС Украины. Бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов заявил, что Россия сможет легко ответить на приобретение Украиной новых патрульных катеров, для этого нужно усилить пункт базирования в Темрюке ракетным и артиллерийским вооружением, а также разместить в Азовском море больше катеров и тральщиков.