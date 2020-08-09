Украинские правоохранители обезвредили взрывчатку возле одного из офисов по улице Большая Васильковская в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.

В воскресенье охранники офисного помещения обнаружили предмет, похожий на взрывчатку и заявили о нем в полицию. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева.

«Во время осмотра объекта правоохранители обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет, в результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Одновременно с этим партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила о том, что их служба безопасности утром обнаружила возле одного из офисов взрывчатку.

«В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь». Представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте. «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, несущего угрозу жизням людей и совершенного общественно опасным способом из политических мотивов», — говорится на сайте политсилы.

О каком именно офисе идет речь, в партии не уточнили. Однако, как сообщает телеканал «112 Украина», речь идет именно об офисе партии, который находится в центре Киева по улице Большая Васильковская.