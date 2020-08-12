Специальная рабочая группа украинских властей подготовила «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Отмечается, что над документом работали с прошлого года, он уже поступил в офис президента страны. «Концепцию» опубликуют в окончательном виде в случае одобрения.

Известно, что документ должен регулировать вопросы привлечения к ответственности за преступления против украинского народа, расчета компенсаций за утраченное имущество, а также амнистии.

Кроме того, планируется запретить занимать государственные должности тем, кто работал на руководящих постах в Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Как сообщил источник газеты, в ближайшее время документ представят общественности, при этом все спорные моменты удалось решить до передачи «концепции» в офис президента.

«Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он дает украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты, <…> а с другой — напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность», — сказал собеседник издания.