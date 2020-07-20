Памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли в центре Киева на месте его гибели, трансляцию вело издание hromadske в Facebook.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Открытие мемориала состоялось в четвертую годовщину убийства журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они требуют найти и наказать виновных в гибели журналиста.

Мемориал выглядит как белый лист, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста, а также слова «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».

До роковин вбивства журналіста Павла Шеремета у Києві відкрили меморіальну дошку на місці його загибелі pic.twitter.com/GfoYWvu9jC — hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2020

Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что дело об убийстве Шеремета — одно из сложнейших в истории страны, поскольку оно тщательного готовилось.

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.