Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии. Архивное фото

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал недружественным шагом решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан.

Генпрокуратура России в пятницу сообщила, что задержанные ранее на территории Белоруссии 32 российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики. Передача осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, заявил в пятницу посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

«К сожалению, власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине… Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались», — приводятся слова Данилова в Facebook СНБО.

Отмечается, что решение Минска негативно скажется на отношениях двух государств.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента в республике состоялись 9 августа.

Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.