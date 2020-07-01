Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новой волне заболеваемости коронавирусом в стране. Он призвал местные власти ограничить работу ночных клубов и жестко контролировать транспорт.

«Согласно постановлению правительства, город принял решение об усилении противоэпидемиологических мер в столице. В частности, ограничено время работы учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, в том числе кинотеатров до 22.00», — сказал Кличко. Трансляция велась на сайте Киевской городской госадминистрации.

Также, по словам мэра, ограничено время проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера до 22.00. «Эти ограничения вынужденные и направлены на удержание распространения болезни», — сказал Кличко.

Он добавил, что за минувшие сутки в Киеве выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, за все время пандемии в украинской столице зафиксированы 5136 случаев COVID-19.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44 998 случаев COVID-19, скончались 1173 человека, 19 548 пациентов выздоровели.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,1 миллиона случаев заражения, свыше 503 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.