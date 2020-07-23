Прохожие обнаружили «подозрительный» пакет в Деснянском районе Киева, полицейские перекрыли движение и ждут прибытия взрывотехников, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Патрульной полиции.

«Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников», — говорится в сообщении полиции в Telegram.

Во вторник полицейские проверяли ряд сообщений о минировании в Одессе, Киеве и Харькове. Кроме того, пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро «Минская». Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке «Минский», находящемся неподалеку от одноименной станции.

В среду пресс-служба киевского метрополитена сообщила, что станцию «Вокзальная» закрыли, правоохранители проводили проверку. Пресс-служба метро не уточнила причину закрытия. При этом сайт «Киев Оперативный» сообщил, что возле метро обнаружили «подозрительный чемодан». После проверки станцию открыли, ничего подозрительного в чемодане не нашли. Кроме того, в среду пресс-служба полиции Киева сообщила, что правоохранители за день четыре раза выезжали из-за сообщений о подозрительных предметах в городе.