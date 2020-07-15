Неизвестные напали на члена «Партии Шария» в Киеве, человека забрызгали газом и избили, заявила в среду журналистка Ольга Шарий.

«Сегодня, буквально полчаса назад произошло нападение на сотрудника нашей партии. Я сейчас жду подробностей. Точнее жду видео. Выехали наши журналисты. Я уже с ним (пострадавшим – ред.) связалась. Как он сообщил, забрызгали газом, нападали, избивали по голове. В принципе все то же, что происходило раньше», — заявила Шарий в эфире телеканала NewsOne.

Ранее возле офиса Зеленского состоялся митинг сторонников партии Шария. Они требовали от главы государства либо защитить права граждан и прекратить избиения общественных активистов и журналистов, либо уйти в отставку. Позднее они направились к зданию МВД. При этом ряд радикальных организаций провели акцию протеста против митинга сторонников Шария и забросали их яйцами. Позже Шарий сообщил, что неизвестные в ночь на 25 июня избили битами члена партии Шария в Харькове, пострадавший попал в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». Согласно санкции статьи такие действия наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, в начале июля Шарий опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик под названием «Офис президента заказал мою ликвидацию». В ролике он заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского якобы заказал его убийство, и назвал замглавы офиса Кирилла Тимошенко одним из заказчиков. Тот, в свою очередь, сказал, что заявления о «заказе убийства» просто «смешные» и связаны с попытками поднять рейтинги партии «Партии Шария».

Партия видеоблогера Шария на прошедших парламентских выборах набрала 2,23% голосов. На тот момент на Украине действовало законодательство, по которому политическая партия имела право на получение государственного финансирования, если на последних выборах в Верховную раду она набрала не менее 2%. Однако в октябре 2019 года Верховная рада повысила барьер для госфинансирования до 5%.