Украинские правоохранители не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее в четверг пресс-служба Нацполиции сообщила, что правоохранители проверяют сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении Приватбанка в центре Киева.

«Провели проверку, никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено», — цитирует сообщение пресс-службы агентство «РБК-Украина».

Ранее в четверг мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в городе из-за попыток дестабилизировать ситуацию.

На этой неделе в Киеве полицейские проверяли ряд сообщений о «минировании», в частности, во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили «подозрительный» предмет у станции метро «Минская». Позднее Кличко сообщил, что полиция обезвредила два «подозрительных» предмета на рынке «Минский», находящемся неподалеку от одноименной станции.