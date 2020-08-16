Офис президента Украины назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев «приказывает» провести еще одни выборы в Белоруссии «сознательным нагнетанием» и «провокационным поведением», соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте главы государства.

Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот Белоруссии, идёт наращивание военной мощи у западных границ страны. Он добавил, что Литва, Латвия, Польша и Украина «приказывают провести новые выборы».

«Межгосударственные отношения — это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра. Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?» — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что «Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них», поскольку «корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации».

«Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, — а мир видит, что доверия и близко нет — то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес «руководства другой страны» не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие», — подчеркивается в заявлении.

Офис президента также пожелал белорусскому государству уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу и «на политическую зрелость».

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.