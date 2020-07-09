Минские соглашения во многом уже неактуальны, заявил в четверг вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«О Минских соглашениях я даже процитирую госпожу (канцлера ФРГ Ангелу) Меркель, они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договоренности. Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в минских соглашениях — 2014-2015 годы — уже истекли, и не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе еще не умер и «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких».