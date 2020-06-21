Спасатели нашли одного погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия четырех этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, одного извлекли достали из-под завалов.

«По состоянию на 11.00 (совпадает с мск) найдено тело одного погибшего человека», — говорится в сообщении.

Из-под завалов спасены уже трое.