Неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева. С ним ведут переговоры, заявил заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко на своей фейсбук-странице.

Как уточнил замглавы ведомства, в 12:00 (совпадает с московским временем) в полицию позвонила представительница «Универсал-банка», расположенного в этом ТЦ. Женщина сообщила, что в отделение зашел мужчина в возрасте до 35 лет, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Злоумышленник попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

«Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операцию «Гром». Представители полиции начали переговоры с террористом», — добавил Геращенко.

Он также обратился к жителям столицы с просьбой избегать района улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого.